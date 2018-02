Duelo dos desesperados na Série B Além dos dois confrontos envolvendo clubes paulistas (Bahia x Santo André e Joinville x Ituano), outras três partidas válidas pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro serão disputadas neste sábado à tarde. Em Londrina, a equipe da casa encara o América-RN, em duelo dos desesperados, já que ambos estão na zona de rebaixamento. O Londrina é o penúltimo colocado, com três pontos. O clube potiguar está uma posição acima, com cinco pontos. Outro clube que está na zona de rebaixamento e entra em campo neste sábado é o Caxias. O time do técnico Juninho Fonseca ocupa a modesta 20a colocação, com oito pontos. Em Anápolis, no estádio Jonas Duarte, enfrenta o Anapolina, que também não vem bem na competição. Com nove pontos, ocupa a 16a posição. Em situação mais confortável, Remo e Vila Nova jogam no estádio Zerão, em Macapá, uma vez que o clube paraense perdeu o mando de jogo. A curiosidade no estádio é que a linha do meio-de-campo divide a linha do Equador. Com 13 pontos, o Vila Nova está na sexta colocação, na briga pela classificação. O Remo é o 12o, com 11 pontos e vai estrear o técnico Dutra, que substituiu Agnaldo de Jesus após a derrota por 5 a 2 para o Ituano. A rodada será completada domingo com dois jogos. Às 10h45 se enfrentam Marília e Ceará, enquanto às 16 horas o Paulista recebe o CRB, em Jundiaí.