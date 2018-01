Duelo é o mais freqüente do Canindé O placar do Estádio do Canindé, em São Paulo, está acostumado a marcar os resultados do duelo entre Portuguesa e Guarani, que se repete neste sábado. Curiosamente, o time de Campinas é o adversário mais freqüente da Lusa em seu estádio. Os dois enfrentaram-se ali em 40 dos 137 jogos que disputaram até agora. O jogo que abre a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, contudo, será um dos mais importantes desta trajetória. No retrospecto deste ano está tudo igual. Foram dois jogos, ali mesmo no Canindé. Pelo Campeonato Paulista, o Guarani venceu por 2 a 1, no dia 23 janeiro. Em 23 de abril o troco lusitano veio na mesma moeda, com a vitória por 2 a 1, de virada, pela rodada de abertura da Série B. Nesta competição, jogando em casa a Lusa venceu sete jogos, sofreu três derrotas (Ituano, Vila Nova e Grêmio) e conseguiu um empate. Fora de casa obteve três vitórias, perdeu quatro vezes e empatou outras quatro. Já o Guarani conquistou a maioria dos pontos em casa, no Estádio Brinco de Ouro, onde ainda está invicto. Foram oito vitórias e dois empates. Fora de casa foram apenas duas vitórias, seis derrotas e três empates. A favor da Portuguesa também está o atacante Leandro Amaral, que é o maior artilheiro do estádio, com 64 gols. Ele também é o terceiro maior goleador do clube, com 110 gols. A inauguração do Canindé, de nome oficial Doutor Osvaldo Teixeira Duarte, ex-presidente do clube, aconteceu em 9 de janeiro de 1972 com uma derrota da Portuguesa para o Benfica, de Lisboa, por 3 a 1. O estádio antigamente pertencia o São Paulo, que vendeu-o à Lusa em 1951, planejando construir o Morumbi. Foram feitas várias reformas e mais de 20 anos depois tornou-se a casa definitiva do time rubro-verde.