Duelo entre ameaçados na Rua Javari Em situação complicada no Campeonato Paulista, Juventus e Paulista se enfrentam jogando todas as suas fichas pela classificação. A partida acontece nesta quarta-feira, às 16 horas, no Estádio da Rua Javari, em São Paulo, válido pela quinta rodada da competição. Vice-lanterna do Grupo 2 sem nenhum ponto, o Juventus sabe que só um milagre coloca o time entre os oito melhores. Consciente das dificuldades, o técnico Paulo Sérgio Tognasini deverá colocar em campo três atacantes - Alwin, Gobatto e Cristian - e ir com tudo para cima do Paulista. Com apenas três pontos, o Paulista está na antepenúltima colocação do Grupo e sabe que uma derrota tira o time da briga pelo G-8. Para este jogo, o técnico Edson Valandro coloca o time para frente e escala Guim e Edu Esídio, no lugar de Júnior Ferreira e João Paulo.