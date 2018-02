Duelo entre iranianos e neozelandeses abre Mundial de Clubes

O Sepahan, do Irã, e o Waitakere United, da Nova Zelândia, abrem nesta sexta-feira, às 8h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio, a quarta edição do Mundial de Clubes da Fifa. O vice-campeão asiático é o favorito na partida contra o campeão da Oceania, continente que ficou enfraquecido depois que a Austrália passou a disputar os torneios continentais da Ásia. O vencedor desse jogo preliminar enfrenta na segunda-feira o Urawa Red Diamonds, que foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia ao derrotar o Sepahan - o time iraniano acabou ficando com a vaga nessa "repescagem" reservada para um japonês, medida tomada pela Fifa para aumentar o interesse dos torcedores locais pelo para torneio. Quem ganhar o jogo de segunda pega o Milan, na quinta-feira, dia 13. O Sepahan é treinado por um técnico croata, Luka Bonicic, que diz conhecer bem o futebol do adversário. "Comecei minha carreira na Nova Zelândia e sei como se jogar por lá", afirmou o técnico, que tenta dar a seu time um estilo de jogo mais leve e solto, como praticado nos Bálcãs. "Vamos entrar com muita concentração, como se estivéssemos já na decisão", prometeu. Do lado do Waitakere, o treinador Chris Milicich aposta num jogo tipicamente britânico, com bolas altas e muita força e velocidade. O clube tem apenas três anos de história e quase todos os jogadores são semiprofissionais. O mais experiente é o zagueiro Danny Hay, capitão da seleção neozelandesa e com passagem pelo Leeds, da Inglaterra. "Se vencermos, será uma das maiores realizações da história do nosso futebol", diz Hay. "Mas será como a luta de Davi contra Golias."