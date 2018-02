Duelo entre Juventus e Atalanta é destaque no Italiano

O duelo entre Juventus e Atalanta é o destaque da décima quinta rodada do Campeonato Italiano, que será disputada neste fim de semana, e na qual a líder Inter de Milão e a vice-líder Roma têm pela frente partidas previsivelmente simples. Aparentemente, tudo aponta para uma rodada tranqüila para os três melhores classificados, Inter, Roma e Juventus, que enfrentam Torino, Livorno e Atalanta, respectivamente. Dentre estas, a partida mais complicada é a da Juventus, que recebe a Atalanta, sexta colocada, e que chega embalada pela goleada de 5 a 1 imposta ao Napoli no último fim de semana. Apesar do bom momento do adversário, a Juventus parte como franca favorita para o jogo, e tentará se manter na cola dos primeiros colocados e ainda continuar sonhando com o título. A líder Inter de Milão, por sua vez, recebe o Torino, que ocupa a décima segunda colocação, com 15 pontos, e parece contar com poucas armas para se opor à força do rival. Já a Roma, segundo colocada, a três pontos da Inter, visita o Livorno, que vem melhorando no campeonato, passando, em não mais que duas semanas, da lanterna para décima sexta colocação. A revelação Udinese, quarta colocada, recebe a Sampdoria, em uma partida na qual terá que provar mais uma vez que tem um elenco sólido e um padrão de jogo consistente para poder sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões. Em outro duelo interessante, Palermo e Fiorentina se enfrentam em situações opostas. Enquanto a Fiorentina ocupa a quinta colocação, e busca um lugar na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o Palermo ocupa a décima primeira colocação, e precisa dos três pontos para continuar sonhando com objetivos mais elevados nesta temporada. Por sua vez, a Lazio recebe o Catania, com a cabeça voltada para a partida da semana que vem, com o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, que pode valer sua passagem para as oitavas-de-final da competição. Já o Parma, décimo terceiro colocado, pega o Napoli, que ocupa o nono lugar, em uma partida na qual ambas as equipes brigarão para chegar mais próxima da zona de classificação para a Copa da Uefa. A rodada será concluída com os jogos entre Empoli e Cagliari e Genoa e Siena, todos ameaçados pelo fantasma do rebaixamento.