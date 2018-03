Duelo entre os piores do Paulista da A2 Donos das piores campanhas do Campeonato Paulista da Série A2, São José e Bragantino se enfrentam neste sábado, às 19 horas, pela terceira rodada do returno do Grupo 2. A partida, que não aconteceu no primeiro turno em razão da interdição do estádio Marcelo Stéfani, vai ser realizada no Martins Pereira, no Vale do Paraíba, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Os dois times entram em campo com um só objetivo: buscar a reabilitação e deixar a zona de rebaixamento. Na última rodada, ambos jogaram fora de casa e saíram derrotados. O Bragantino perdeu para o São Bento por 1 a 0, enquanto que o São José foi goleado pelo Nacional por 4 a 0. O confronto volta a acontecer no próximo dia 17 de março, em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, pelo jogo adiado da terceira rodada. Ainda no sábado, também pelo Grupo 2, acontecem outras duas partidas. Às 15 horas, em São Paulo, o Nacional (vice-líder - 17 pontos) vai em busca da liderança isolada diante do Taubaté (terceiro - 15), que também luta pela ponta. Às 20h45, a Internacional (líder - 17) tenta a reabilitação contra o São Bento (quarto - 15), em Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho. Mesmo na ponta, a Internacional perdeu seus dois últimos dois jogos, para Taubaté e Flamengo de Guarulhos. A rodada será completada no domingo, com cinco jogos: Rio Preto x Araçatuba; Botafogo x Francana; Taquaritinga x Comercial; Olímpia x Bandeirante; Matonense x Flamengo. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 19 pontos; 2) Bandeirante 15; 3) Comercial e Olímpia 14; 5) Taquaritinga 12; 6) Botafogo 11; 7) Araçatuba 10; 8) Rio Preto 5. Grupo 2 - 1) Internacional e Nacional 17 pontos; 3) Taubaté e São Bento 15; 5) Flamengo 13; 6) Matonense 10; 7) Bragantino 5; 8) São José 4.