Duelo Kia x Dualib terá semana decisiva A semana promete ser decisiva na briga particular entre o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e o presidente da MSI, Kia Joorabchian. Os efeitos da desconfiança mútua refletirão no futuro da milionária parceria. Conselheiros da situação garantem que Dualib chegará entre hoje (19) e amanhã da Europa com muito mais poder junto aos investidores. Enquanto conselheiros da oposição juram que a viagem foi o "suicídio político" do presidente. Sua obra, na verdade, teria sido jogar Kia no colo do vice-presidente Andres Sanchez, ávido por concorrer à eleição de janeiro pelo cargo de presidente. Dualib, que foi novamente para a Europa acompanhado do empresário Renato Duprat, fez questão de nutrir conselheiros aliados com informações otimistas dos seus encontros com o maior investidor da MSI, o russo Boris Berezovski ? personagem muito falado e pouquíssimo visto. O presidente corintiano teria conseguido convencer Boris do excelente negócio que seria construir um estádio para 50 mil pessoas para o clube de maior torcida em São Paulo. O russo teria ficado tão empolgado, que estaria disposto até a viajar o mais rápido possível para o Brasil para escolher o terrenão e bancar o início das obras. Esses mesmos conselheiros ligados a Dualib asseguram que Boris teria ficado decepcionado com o desperdício de dinheiro que ocorre hoje no clube ? principalmente em contratações anunciadas pela imprensa por pura vaidade de Kia, que sempre fez questão de revelar antes o jogador que interessava. Foi assim com Mascherano, Tevez e Roger. Só com Love não deu muito certo. Ainda segundo a situação, Dualib teria pedido a substituição imediata de Kia com uma nada sutil ameaça: os jogadores comprados pela MSI estão registrados pelo Corinthians. O presidente corintiano teria até um parecer da Fifa assegurando que, em caso de rompimento, o time de R$ 150 milhões teria de ficar, de graça, no Parque São Jorge. Ainda da Europa teria vindo a reclamação de Dualib com a postura do assistente de Kia e diretor da MSI, Paulo Angioni. O presidente corintiano quer a sua demissão. Ele não o perdoa por haver abandonado o clube para trabalhar para o fundo. A desculpa para despachar Angioni veio na figura do novo auxiliar de Márcio, Ademar Braga , contratado sem a consulta de Dualib. Por outro lado, pessoas ligadas a Kia garantem que Dualib anda delirando. O iraniano jura que seu grande amigo Boris Berezovski apenas recebeu Dualib por educação. E que nada mudará na estrutura do poder da MSI. Ou seja: quem manda é ele e ponto. Kia não assume, mas está disposto a apoiar financeiramente o vice Sanchez contra Dualib. O reflexo da briga entre os dois já atinge o time. Os jogadores acompanham atentos o noticiário e têm a certeza de que o Corinthians sem a MSI não teria sequer como bancar os salários. A folha corintiana passa dos R$ 4 milhões, é a maior do País. Kia assegura que, em caso de rompimento, o contrato de patrocínio com a Samsung seria suspenso. E o iraniano teria contratado até um escritório de advocacia para brigar pelos direitos federativos de todos os jogadores que comprou. Advogados asseguram que a briga jurídica poderia levar meses e prejudicar os atletas, que não poderiam jogar.