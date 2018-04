Duelo no Canindé é o destaque na rodada da Série B

O principal jogo deste sábado na Série B do Brasileirão acontecerá no Estádio do Canindé, em São Paulo. Favoritos ao acesso, Portuguesa e Vasco se enfrentam a partir das 16h10 (ao vivo na rádio Eldorado/ESPN), tentando se manter entre os primeiros colocados do campeonato. O dia, porém, ainda reserva outro duelo entre clubes de muita tradição: Guarani x Bahia também acontece às 16h10, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O Vasco começou a 18.ª rodada em segundo lugar, com 33 pontos, depois de ficar quatro jogos sem perder. A Portuguesa, por outro lado, emendou uma sequência de três derrotas, parando nos 27 pontos. Para reagir, a Lusa aposta na estreia do treinador René Simões, que já deu um novo ânimo aos jogadores e torcedores.

Após interromper na última rodada uma sequência de seis jogos sem vitória, o Guarani conseguiu ficar no G-4, o grupo dos quatro melhores da Série B. Mas precisa manter esse ritmo neste sábado, quando recebe o Bahia, time que não vence há quatro partidas e, parado nos 21 pontos, luta contra o rebaixamento.

Ainda nesta luta contra o rebaixamento, a rodada deste sábado reserva um duelo entre os dois últimos colocados da Série B. Em penúltimo lugar, com 15 pontos, o ABC recebe o lanterna Campinense, que somou apenas 10 pontos até agora. O jogo acontece a partir das 16h10, no Estádio Frasqueirão, em Natal.

Outro que briga para sair da zona de rebaixamento é o Fortaleza, atualmente com 19 pontos. O problema da equipe cearense é que seu adversário neste sábado será o embalado São Caetano, que venceu os últimos quatro jogos que fez, chegando 24 pontos. O confronto será às 16h10, no Estádio Anacleto Campanella.