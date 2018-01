Duelo paulista define vaga na Série C O quarto clube paulista na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C será definido neste sábado ànoite, a partir das 19 horas. União Barbarense e Ituano se enfrentam em Santa Bárbara D´Oeste com o time da casa precisando vencer por dois gols para descontar o placar adverso, de 2 a 0, no primeiro confronto em Itu, terça-feira. Se houver igualdade em pontos, o primeiro critério de desempate será o saldo de gols, com gol fora de casa tendo peso dobrado. Caso persista a igualdade, então a vaga será decidida na cobrança de cinco penalidades máximas. Três paulistas já estão entre os 28 integrantes da terceira fase: Bragantino, Botafogo e Santo André. No domingo, às 16 horas, o Confiança-SE recebe o Comercial-MS. O jogo ainda vale pela primeira rodada da segunda fase e também acabou sendo atrasado em virtude do julgamento no STJD. O Operário-MS tentou ganhar os pontos do Comercial na justiça e também teve seu pedido indeferido. A segunda partida, em Campo Grande, acontece dia 22. Na quinta-feira à noite, o Rio Branco-AC venceu fora de casa o Atlético-RR, por 2 a 1, ficando com a vaga do Grupo 30. O departamento técnico da CBF realizou os sorteios dos mandos de campo da terceira fase. Os jogos serão realizados nos dias 22, 26 e 29 de outubro e os 14 classificados seguem na disputa pelo título e pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo entre Americano e Goytacaz, que foi encerrado aos cinco minutos do segundo tempo em virtude de um cai-cai protagonizado pelo Goytacaz, será julgado pelo STJD. O vencedor enfrenta o Tupi-MG em partida ainda sem data marcada pela CBF. Confira os grupos e a rodada de 22 de outubro: Grupo 57 - 16:00 - Tuna Luso/PA x Rio Branco/AC Grupo 58 - 20:30 - Imperatriz/MA x Viana/MA Grupo 59 - 20:30 - Guarany/CE x Itapipoca/CE Grupo 60 - 20:30 - ASA/AL x Campinense/PB Grupo 61 - 20:30 - Sergipe/SE x Botafogo/PB Grupo 63 - 20:30 - Palmas/TO x Serc/MS Grupo 64 - 20:30 - CFZ/DF x Ituiutaba/MG Grupo 65 - 20:30 - Bragantino/SP x Rio Branco/MG Grupo 67 - 16:00 - Olaria/RJ x Cabofriense/RJ Grupo 68 - 20:30 - Santo André/SP x Botafogo/SP Grupo 69 - 20:30 - União Barbarense/SP ou Ituano/SP x União Bandeirante/PR Grupo 70 - 16:00 - RS/RS x Pelotas/RS 26 de outubro - domingo: Grupo 57 - 17:00 - Rio Branco/AC x Tuna Luso/PA Grupo 58 - 15:00 - Viana/MA x Imperatriz/MA Grupo 59 - 17:00 - Itapipoca/CE x Guarany/CE Grupo 60 - 16:00 - Campinense/PB x ASA/AL Grupo 61 - 16:00 - Botafogo/PB x Sergipe/SE Grupo 62 - 16:00 - Cene/MS x Comercial/MS ou Confiança/SE Grupo 63 - 16:00 - Serc/MS x Palmas/TO Grupo 64 - 11:00 - Ituiutaba/MG x CFZ/DF Grupo 65 - 17:00 - Rio Branco/MG x Bragantino/SP Grupo 67 - 17:00 - Cabofriense/RJ x Olaria/RJ Grupo 68 - 17:00 - Botafogo/SP x Santo André/SP Grupo 69 - 16:00 - União Bandeirante/PR x União Barbarense/SP ou Ituano/SP Grupo 70 - 16:30 - Pelotas/RS x RS/RS 29 de outubro - quarta-feira: Grupo 62 - 20:30 - Comercial/MS ou Confiança/SE x Cene/MS Sem data marcada Grupo 66 - Tupi/MG x Americano/RJ ou Goytacaz/RJ Grupo 66 - Americano/RJ ou Goytacaz/RJ X Tupi/MG