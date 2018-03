Duelo paulista é destaque na Série B Dois jogos abrem a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B às 20h30 desta terça-feira envolvendo clubes de São Paulo. O destaque fica por conta do encontro entre Marília e Paulista, que se enfrentam no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O MAC é o terceiro, com 22 pontos, enquanto o time de Jundiaí é o sétimo, com 20. O Marília terá como novidades o volante Zé Luis e o lateral-esquerdo Galego, que substituem Adilson e Bill, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. ?Com essas mudanças o Marília ganha principalmente na altura. Temos jogadores altos, tanto na zaga como no meio-de-campo", disse o técnico Paulo Comelli. No Paulista, o técnico Zetti não contará com o volante Amaral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dando lugar a Umberto. Por outro lado o zagueiro Danilo retorna ao time após cumprir suspensão automática. Ainda nesta terça-feira o Mogi Mirim recebe o São Raimundo, às 20h30, no Estádio Wilson Fernandes de Barros. Sem contar com o técnico Luís Carlos Winck, que pediu demissão após sete jogos sem vitória, os paulistas serão comandados por Jorge Rauli, auxiliar que pode ser efetivado em caso de vitória. Para este jogo o treinador não poderá contar com o volante Moisés e o meia Batista, expulsos, e Alessandro, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Além deles o atacante Paulo Nunes não apareceu para treinar e foi barrado por Rauli, não ficando nem no banco de reservas. Já o zagueiro Joel e o atacante Cléber estão de volta. No São Raimundo o técnico Aderbal Lana terá o lateral-esquerdo Tita, que retorna no lugar de Guára após cumprir suspensão automática. Duas dúvidas ainda estão na cabeça do treinador para confirmar o time titular. No meio-campo ele não sabe se escala Reginaldo ou Trindade, enquanto no ataque Garanha e Nando brigam por um lugar entre os titulares.