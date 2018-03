Duelo paulistas x gaúchos agita rodada De um lado os gaúchos, com sua reconhecida aplicação, muita marcação e resultados vitoriosos. De outro os paulistas, com sua habitual técnica e eficiência e uma coleção de títulos. A tabela de jogos do Campeonato Brasileiro marcou para este final de semana um duelo de duas das principais escolas do futebol nacional. Na série A jogam Corinthians x Juventude, no sábado; Santos x Internacional e Grêmio x São Paulo no domingo. E não é só. Na série B, o Caxias enfrenta o Palmeiras no sábado. De todos os envolvidos no confronto paulistas versus gaúchos, o Internacional vive a situação mais paradoxal. O time é vice-líder da competição, com 19 pontos, e pode chegar ao primeiro lugar com uma vitória combinada com um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Vitória, mas não considera sua campanha reconhecida. O clube gaúcho tem a dificuldade de jogar na Vila Belmiro, mas pega um Santos cansado da viagem ao México, onde empatou com o Cruz Azul pela Copa Libertadores da América, na quarta-feira. Mais do que a liderança, o técnico Muricy Ramalho quer que o clube seja notado. "Tem gente que não vê o que fazemos aqui, com um time jovem que anda vencendo elencos milionários", queixou-se há duas semanas, quando estava na primeira posição. O Grêmio vive situação parecida com a do Santos e concentra suas forças na Libertadores. Mesmo assim está devendo no campeonato brasileiro, com apenas três vitórias em nove jogos. O São Paulo vem recuperando terreno, está com 15 pontos, como o Santos, e pode se aproximar de Cruzeiro (21) e Internacional com uma vitória. O confronto é cercado de rivalidade. O Grêmio foi campeão brasileiro ganhando do São Paulo no Morumbi em 1981. Mas foi eliminado pelo adversário na semifinal de 1990. Corinthians e Juventude jogam no sábado, em São Paulo, com aparente vantagem para os paulistas, que fazem melhor campanha - 13 pontos - e enfrentam um adversário que tenta afastar a crise com o novo técnico Marinho Perez. Mas o time de Caxias do Sul conta com um bom retrospecto contra paulistas e lembra que eliminou o mesmo Corinthians nas oitavas-de-final da Copa do Brasil de 1999, quando foi campeão. Série B - Na série B, Caxias e Palmeiras têm campanhas idênticas, com cinco pontos cada. O time paulista está em 12º graças ao melhor saldo de gols (3) e o gaúcho é o 16º (-1). Neste caso não dá para falar em rivalidade, porque o último encontro oficial dos dois times foi em 1976. O inimigo de ambos pode ser o frio que a meteorologia prevê para este sábado na Serra gaúcha. O Caxias queixa-se de não ter podido chamar a torcida por causa das confusões da semana no futebol brasileiro. O Palmeiras pode se aproveitar disso.