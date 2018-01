Duelo pela liderança da Série A2 O duelo entre os dois times com maior pontuação será o destaque da décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, que será realizada nesta quarta-feira. Oeste e Taquaritinga, respectivamente, vice-líder e líder do Grupo 1, se enfrentam no Estádio Idenor Picardi Semeghine, em Itápolis, às 20h30, em uma partida de seis pontos. O Taquaritinga lidera com 21 pontos, mesmo tendo perdido em casa para o Olímpia, por 1 a 0. O Oeste também não foi bem na última rodada, quando empatou em casa, por 1 a 1, com o Rio Preto. Na briga para fugir da zona de rebaixamento, Mirassol (9) e Comercial (7) se enfrentarão no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, às 20h30. Precisando de uma vitória, o Bandeirante (4) jogará contra o Olímpia, às 20h30, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, já que o BEC perdeu o mando de dois jogos. O Olímpia venceu seus últimos três jogos, tendo 14 pontos. Rio Preto (12), terceiro colocado, e Francana (16) se enfrentam no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. No único jogo da tarde, o Nacional enfrentará o líder Atlético Sorocaba, às 15 horas, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. O Nacional defende uma invencibilidade de mais de um ano em seus domínios, ocupando a quinta posição, com 13 pontos. Depois de perder a invencibilidade, a Matonense (12) enfrentará o São José (16), em Matão. O time de Matão ocupa a sexta colocação do grupo, com 12 pontos, já o São José está na penúltima posição, com 11. Em Sorocaba, no Estádio Walter Ribeiro (CIC), o São Bento (14) receberá o Flamengo (13), tentando retomar a liderança do rival Atlético Sorocaba. O Bragantino é favorito contra o lanterna Sãocarlense, com um pé na Série A3. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga 21 pontos; 2) Oeste 18; 3) Francana 16; 4) Olímpia 14; 5) Rio Preto 12; 6) Mirassol 9; 7) Comercial 7 e 8) Bandeirante 4. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 16 pontos; 2)São Bento e Bragantino 14; 4) Flamengo e Nacional 13; 6) Matonense 12; 7) São José 11 e Sãocarlense 3.