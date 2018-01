Duelo regional da A-2 na televisão Quatro jogos encerram neste domingo a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Um dos destaques será o confronto regional entre Botafogo e Sertãozinho às 18h10, pelo Grupo 1, com transmissão ao vivo da TV Cultura. O Botafogo (oitavo, com quatro pontos) jogará em Ribeirão Preto contra o Sertãozinho (quinto, com oito pontos). O time da casa tenta esquecer a derrota na última rodada, fora de casa, para a Francana, por 1 a 0. O adversário também espera se recuperar da derrota para a Taquaritinga, por 3 a 2, em casa. Pelo mesmo Grupo 1, o Rio Preto (sexto, com oito pontos) espera voltar a vencer depois do bom empate sem gols fora de casa diante do Araçatuba. O Verdão receberá o Comercial (sétimo, com seis pontos), após a vitória apertada sobre o Olímpia, por 1 a 0. As outras duas partidas são válidas pelo Grupo 2. Em Guarulhos, o Flamengo (nono, com três pontos) tenta interromper a série de quatro derrotas consecutivas em casa diante do Guaratinguetá (sétimo com sete pontos). O Taubaté (terceiro, com 10 pontos) enfrentará o Noroeste (quinto, com sete pontos) no Vale do Paraíba. Confira os jogos: 11 hs - Flamengo x Guaratinguetá; 15 hs - Rio Preto x Comercial; Taubaté x Noroeste; e 18h10 - Botafogo x Sertãozinho (TV Cultura).