Duelo Rio-SP na rodada do Brasileiro A rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro foi feita para mexer com a memória dos times paulistas. Alguns na esperança de reviver o passado, outros dispostos a superá-lo e outros ainda, no caso dos corintianos, decididos a não repetir a experiência presente no futuro. O duelo Corinthians e Flamengo vai contrariar o apelido de clássico das multidões. O time do Parque São Jorge foi punido com a realização de dois jogos com portões fechados após a torcida invadir o gramado do Pacaembu contra o São Paulo. Assim, as maiores torcidas do País só poderão ver o confronto, em Mogi-Mirim, pela TV. E se puderem pagar o pay-per-view. O São Paulo espera deixar no esquecimento os últimos três confrontos contra o Paysandu, em Belém, pois perdeu todos. No último, no ano passado, estava tentando superar o trauma da eliminação na Taça Libertadores pelo Once Caldas. Na ocasião, foi surpreendido com um gol da equipe colombiana quase nos descontos e viu acabar o sonho de ser campeão da América. Neste domingo, as perspectivas são bem mais animadoras: perto da vaga na semifinal do torneio continental, encontra-se ainda em boa fase no Nacional. Se alguns querem esquecer o presente ou superar o passado, o Santos só quer reviver bons momentos, quando o meia Giovanni fará sua reestréia, contra o Fluminense, na Vila Belmiro. Foi exatamente contra a equipe carioca, nas semifinais do Brasileiro de 1995, que o jogador fez partida memorável. Marcou dois gols e deu passe para outros três, na vitória por 5 a 2, no Pacaembu. Na ocasião, o resultado parecia impossível depois da derrota na partida de ida por 4 a 1, no Maracanã.