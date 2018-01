Duelos continentais no Mundial Sub-20 Os finalistas do Campeonato Mundial Sub-20, disputado na Argentina, serão conhecidos nesta quarta-feira, em dois clássicos de continente. Na abertura da rodada, às 14 horas (horário de Brasília), acontece o duelo das seleções africanas de Gana, que eliminou o Brasil, e Egito, na cidade de Córdoba. Em Buenos Aires, às 16h45, é a vez das seleções sul-americanas se enfrentarem. A Argentina, favorita ao título e com o artilheiro da competição, Saviola (8 gols), pega o surpreendente Paraguai.