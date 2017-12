Duelos de estrelas em Madri De um lado, Ronaldinho Gaúcho em grande fase. De outro, Ronaldo volta após uma contusão que o tirou dos gramados por cerca de um mês. Titulares absolutos da seleção brasileira, os dois farão um duelo particular neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri às 17 horas (horário de Brasília). Mas não serão as únicas atrações do clássico entre Real Madrid e Barcelona, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Em campo, oito candidatos à Bola de Ouro que a revista France Football entregará no dia 28 para o melhor jogador do futebol europeu. Além de Ronaldinho Gaúcho (que será o ganhador do prêmio segundo fortes comentários na Europa) e Ronaldo, concorrem os astros Robinho, Zidane e Beckham (do Real) e Eto?o, Van Bommel e Messi (do Barcelona). O argentino Messi vai disputar seu primeiro Real x Barça, assim como o brasileiro Robinho, que não tem escalação garantida deste o início, mas se ficar no banco tem grande chance de entrar durante a partida. O jogo entre os galácticos e a constelação de estrelas do Barcelona é encarado pelos torcedores dos dois lados como uma decisão. Por isso, durante a semana ocorreram várias tentativas de tirar o peso de uma eventual derrota. ?O título espanhol não se conquista em cima do Real. O torneio não vai ser decidido agora e ainda restará muito tempo para recuperar os pontos perdidos??, disse Ronaldinho Gaúcho. ?É o primeiro de dois jogos contra o Barcelona e não decidem a competição. Não ganharemos o Campeonato Espanhol se vencermos o Barcelona. Os campeonatos são conquistados contra adversários como Getafe e Real Sociedad??, enfatizou Vanderlei Luxemburgo, o técnico do Real. Mas alguns, como Robinho, preferiram deixar a prudência de lado. ?Vamos ganhar do Barcelona. Estamos preparados para entrar em campo e dar uma grande alegria à torcida??, garantiu o atacante do Real. O clássico também pode valer a liderança. O Barça tem 22 pontos, 1 a mais que o Real. Assim, quem vencer pode assumir a ponta, se o Osasuna (24) tropeçar contra o Getafe (17), também neste sábado. Os outros jogos do dia são: Villarreal x Zaragoza e Sevilla x Bétis.