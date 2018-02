Duelos decisivos na Liga dos Campeões A Liga dos Campeões tem nesta terça-feira, às 16h45 pela Rede TV! e ESPN Brasil, dois grandes duelos que vão sacudir o Velho Continente. O império construído por Roman Abramovich no Chelsea, líder do Campeonato Inglês, enfrenta o Barcelona na capital inglesa querendo vingança da derrota sofrida na partida de ida, no Camp Nou, por 2 a 1. O técnico português José Mourinho quer vencer a Guerra das Estrelas do futebol europeu e mandar o Barça de Ronaldinho Gaúcho, Deco e Eto?o de volta para casa eliminado. Mourinho ainda não superou a derrota para o clube catalão no fim de fevereiro e, principalmente, o lance polêmico que levou à expulsão do atacante Didier Drogba. "Quando vi Frank Rijkaard (técnico do Barça) entrar no vestiário do árbitro, não acreditei. Mas, quando vi Drogba expulso, não me surpreendi", acusou o português, insinuando que o Chelsea foi prejudicado pela arbitragem no Camp Nou. No outro grande desafio desta terça, o Milan joga contra o Manchester United precisando de um empate para passar às quartas-de-final do torneio mais prestigiado do futebol europeu. Apesar de contar com esta vantagem, adquirida graças à vitória em Manchester por 1 a 0 no jogo de ida, o técnico milanês Carlo Ancelotti não quer fazer contas para obter a classificação. "Não devemos pensar no triunfo conseguido na Inglaterra. Devemos repetir a atuação que tivemos lá, que foi a melhor da temporada. Estamos treinando e se preparando para isso", revelou o treinador. A equipe milanesa, que divide a liderança do Italiano com a Juventus, com 60 pontos, não vai contar com Kaladze, lateral-esquerdo. Maldini volta à posição em que atuou por muitos anos e o holandês Jaap Stam entra na zaga. Replay - Em Lyon, o Olympique do brasileiro Juninho Pernambucano, autor de um golaço na partida de ida, joga contra o Werder Bremen temendo a repetição de um placar que desclassificou a equipe há quatro anos. Quando enfrentou o Werder pela Copa da Uefa, o Lyon ganhou a partida de ida, como agora, por 3 a 0, em Bremen. No jogo da volta, o Werder ganhou por 4 a 0 e eliminou os franceses da competição. Apesar desta coincidência, a estatística favorece o campeão francês. Desde 1960, nenhuma equipe foi eliminada da Copa dos Campeões depois de vencer o jogo de ida por 3 a 0.