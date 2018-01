Duelos na Liga agitam Europa Depois da ressaca provocada por duas grandes rodadas das eliminatórias na região, os europeus voltam nesta terça-feira a concentrar atenção nas disputas internacionais de clubes. A semana começa com dois duelos importantes nas quartas-de-final da Copa dos Campeões: o Manchester United recebe o Bayern de Munique e o Real Madrid se desloca até Istambul para jogar com o Galatasaray. Para quarta-feira, ficam os jogos Leeds x Deportivo e Arsenal x Valencia. Na quinta-feira, será a vez das semifinais da Copa da Uefa, com Barcelona x Liverpool e Alavés x Kaiserslautern. O duelo desta terça na Inglaterra é a repetição da final de dois anos atrás. Naquela ocasião, o Manchester levou a melhor e ganhou do Bayern por 2 a 1, de virada já nos acréscimos, no Estádio Camp Nou, em Barcelona. O técnico Ottmar Hitzfeld há dias procura tirar de seus jogadores o sentimento de revanche, sob a alegação sensata de que se trata de outra situação e que a vaga para a semifinal será definida, dentro de 15 dias, em Munique. As duas equipes pouparam forças, no fim de semana, em seus respectivos campeonatos nacionais. O Bayern é quem se complicou mais, porque perdeu em casa por 3 a 2 para o Werder Bremen, embora tenha mantido a liderança. O Manchester foi derrotado pelo Liverpool por 2 a 0, mas não alterou em nada sua situação, porque tem 70 pontos contra 57 do vice-líder Arsenal. Ânimo não falta ao Real Madrid, na visita a Turquia. O time espanhol lidera em seu país, mas penou para bater o Numancia por 1 a 0, no sábado, gol de Luis Figo. O português está confirmado para o compromisso europeu e é - junto com Roberto Carlos, Raúl e Hierro - um dos pontos de referência do sistema tático do técnico Vicente del Bosque. O Galatasaray aposta no talento do centroavante Jardel para abrir vantagem em casa, onde não perdeu jogos da fase anterior. Taffarel é garante a segurança na defesa.