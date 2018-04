Duílio e Roberto de Andrade deixam direção corintiana

SÃO PAULO - O Corinthians comunicou no início da tarde desta quinta-feira a realização de mudanças no comando de futebol do clube. A diretoria de futebol foi trocada. Roberto de Andrade, diretor, e Duílio Monteiro Alves, diretor adjunto, entregaram seus cargos. O anúncio foi feito pelo presidente Mário Gobbi, que já indicou o nome do novo diretor, Ronaldo Ximenes, secretário geral do clube.

"Eles acham que fecharam um ciclo no futebol do Corinthians, é normal isso, também passei por esta fase. E por mais que eu tentasse demovê-los da ideia de que eles poderiam permanecer, os argumentos foram mais fortes", disse Gobbi.

Roberto de Andrade é o favorito a disputar a próxima eleição para presidente como candidato da situação, apoiado por Gobbi e por Andrés Sanchez, ex-presidente. O pleito será realizado em fevereiro de 2015.

"Estaria mentindo se eu dissesse que não queria ser (presidente), você almeja chegar a um cargo máximo. Mas ainda é cedo, o grupo nosso ainda não se reuniu para definir quem será o candidato."

Edu Gaspar continua na função de gerente de futebol, cargo que é remunerado, sem status de diretor, e vai trabalhar ao lado de Ronaldo Ximenes, indicado por Gobbi a diretor de futebol.