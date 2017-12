Dujkovic diz que Gana é o melhor time que ele já treinou O sérvio Ratomir Dujkovic é um andarilho. Antes de chegar a Gana, em dezembro de 2004, para treinar a seleção, passou por experiências únicas na carreira. Comandou as seleções de Mianmar (antiga Birmânia) e Ruanda. O treinador também passou pela Venezuela, nas eliminatórias para a Copa dos Estados Unidos. Na época, dirigiu um time que era muito pior do que a fraca equipe venezuelana atual e garante que o Brasil não terá um jogo fácil contra Gana, na próxima terça-feira, em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa. ?Gana é a melhor seleção que já treinei. Tem jogadores de bom nível técnico, com a experiência de jogar no futebol europeu, esforçados e determinados. Podemos ir longe. O Brasil vai sofrer", avisou.