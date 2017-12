Dujkovic, técnico de Gana, ainda acredita na classificação O sérvio Ratomir Dujkovic, técnico de Gana, afirmou nesta segunda-feira, após a derrota de seu selecionado por 2 a 0 para a Itália, em Gelsenkirchen, que sua equipe ainda tem chances de se classificar no Grupo E, que além dos italianos, ainda tem a República Checa e os Estados Unidos. "Acredito em meu time e sei que podemos ter um bom resultado contra a República Checa (que venceu os Estados Unidos por 3 a 0, também nesta segunda-feira) e podemos passar para as oitavas-de-final. Vamos trabalhar para a melhorar na próxima partida (contra os checos, no sábado, em Colônia)", afirmou confiante Dujkovic. O treinador da equipe africana disse também que os italianos aproveitaram alguns erros de sua equipe e somente por isso saíram vencedores da partida, e que qualquer uma das duas equipes poderia ter ganhar o jogo. "Estou muito satisfeito com a atuação de Gana e parabenizo a Itália pela bela apresentação que fez", concluiu o sérvio.