Dunga abre as portas da seleção brasileira a Ronaldinho Gaúcho

O técnico Dunga abriu as portas para o retorno de Ronaldinho Gaúcho à seleção brasileira. O treinador ainda acredita que craque poderá recuperar o futebol que o fez ser eleito por duas vezes o melhor jogador do mundo, em 2004 e 2005.

"Eu o espero. As portas da seleção não estão fechadas. Tenho ainda seis meses para eleger os convocados (para a Copa do Mundo de 2010)", afirmou Dunga, em entrevista publicada pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O treinador, porém, lembrou que Ronaldinho Gaúcho precisa dar continuidade ao bom futebol que voltou a apresentar vestindo a camisa do Milan. "Que Ronaldinho siga assim, lembrando que no futebol não conta o passado. Conta o presente", reforçou Dunga.

O comandante ainda comentou que tem visto Ronaldinho voltar a sorrir em campo, o que considerou uma "notícia importante", já que o craque sempre se notabilizou por se divertir em campo nos seus melhores momentos no futebol.

"Ronaldinho faz a diferença quando está feliz. Para ele a bola é alegria, não um trabalho. Eu também tenho visto ele lutar, correr, sofrer atrás de um adversário. Outros sinais positivos", enalteceu.

Já sobre Alexandre Pato, companheiro de Ronaldinho no Milan, Dunga afirmou que segue acompanhando de perto o futebol do jogador, mas alertou que o atacante deve recuperar o seu melhor futebol para retornar à seleção brasileira. O jogador teve uma atuação discreta na última edição da Copa das Confederações, realizada neste ano na África do Sul, e ficou fora da lista de convocados da seleção para os últimos dois confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Neste torneio (Copa das Confederações) ele não foi o verdadeiro Pato. A verdade é que quando se está dentro da seleção brasileira você deve lutar com uma faca entre os dentes para defender seu posto porque há por trás 100 jogadores de valor na lista de espera (por uma convocação)", ressaltou. "Pato é muito jovem. Deve aprender a conviver com as responsabilidades", agregou.