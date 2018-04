Dunga acha que o empate com o Peru foi um resultado justo

Em coletiva após a partida em que o Brasil empatou por 1 a 1 com o Peru, pelas Eliminatórias da copa do Mundo de 2010, o técnico brasileiro Dunga achou que o resultado foi justo. Veja também: Brasil vacila e não passa de um empate com o Peru Uruguai e Chile empatam em 2 a 2 pelas Eliminatórias Classificação Calendário / Resultados "Acho que o resultado foi justo. Tivemos chances de matar o jogo, mas futebol é assim mesmo", afirmou o treinador da seleção, resignado. "Pecamos pelo segundo tempo, quando demos muito espaço para eles [Peru], principalmente pelo meio", explicou. Aliás, Dunga eximiu a defesa brasileira de culpa no gol peruano e apontou exatamente os espaços dados pela seleção no meio-campo como o fator decisivo do jogo. "Acho que nossa defesa foi bem, o gol deles aconteceu mais pelas falhas de marcação no meio-campo', concluiu.