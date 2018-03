Dunga anuncia convocação da seleção nesta quinta-feira

O técnico Dunga anuncia na tarde desta quinta-feira (15 horas), no Rio, os 22 jogadores convocados para os dois próximos amistosos da seleção brasileira, que serão disputados nos Estados Unidos. O Brasil jogará no dia 31 de maio, em Seattle, contra o Canadá, e em 6 de junho, em Boston, com a Venezuela. Veja também: Ingressos caros para Brasil x Argentina, em Belo Horizonte A lista de Dunga não deve ter grandes surpresas. Mesmo porque, esses dois amistosos servirão de preparação para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010: o Brasil jogará nos dias 15 e 18 de junho, contra Paraguai (em Assunção) e Argentina (em Belo Horizonte), espectivamente. Mas Dunga também deve aproveitar os amistosos nos Estados Unidos para chamar alguns jogadores com idade olímpica (até 23 anos), pensando na preparação da seleção brasileira para a Olimpíada de Pequim, que acontecerá em agosto. Entre os jogadores que costumam ser convocados constantemente por Dunga, dois são desfalques certos: o zagueiro Lúcio e o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, ambos contundidos. O técnico da seleção também não deve chamar nenhum atleta de São Paulo, Fluminense e Santos, que poderão estar disputando as semifinais da Libertadores no período dos amistosos. Até agora, a seleção brasileira já disputou dois amistosos em 2008. No começo de fevereiro, o Brasil ganhou da Irlanda por 1 a 0, em Dublin. E no final de março, nova vitória, também por 1 a 0, sobre a Suécia, em Londres.