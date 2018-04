Dunga anuncia lista da seleção olímpica para amistoso

O técnico Dunga convocou nesta segunda-feira os 22 jogadores que vão defender a seleção olímpica no amistoso contra a seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro de 2007, dia 9 de dezembro, no Estádio João Havelange. O zagueiro Breno, do São Paulo, o lateral-esquerdo Valmir, do Palmeiras, e o goleiro Felipe, do Santos, fazem parte da lista divulgada pela entidade que pertencem a times da capital paulista. Veja também: Bate-pronto: Dunga começa bem na convocação da seleção olímpica De acordo com o técnico Dunga, que comandará a equipe nas Olimpíadas de Pequim de 2008, os jogadores chamados saem na frente para vestir a camisa verde e amarela na China. "Cabe a eles agora mostrar o seu potencial e que estão preparados para vestir a camisa da seleção", declarou, em entrevista publicada no site da CBF. "No futebol só existe a verdade do campo. O jogador é quem se escala e mostra que tem condições de voltar a ser convocado". Os atletas vão se apresentar no dia 4 de dezembro, provavelmente na Granja Comary, em Teresópolis. "Será uma grande oportunidade para vermos de perto, no ambiente de treinamento e da concentração, os jogadores que já vínhamos observando há algum tempo e que faziam parte de uma lista de pré-convocados", afirmou Dunga. A lista com os jogadores convocados é: Goleiros Felipe (Santos) Renan (Internacional) Laterais Apodi (Vitória) Leonardo (Portuguesa) Nei (Atlético Paranaense) Valmir (Palmeiras) Zagueiros Breno (São Paulo) Léo (Grêmio) Leandro Almeida (Atlético Mineiro) Luiz Rhodolfo (Atlético Paranaense) Volantes Charles (Cruzeiro) Diego Souza (Grêmio) Maycon (Internacional) Ramires (Cruzeiro) Meio-campistas Pedro Ken (Coritiba) Thiago Neves (Fluminense) Toró (Flamengo) Wagner (Cruzeiro) Atacantes Alexandre Pato (Milan) Diogo (Portuguesa) Keirrison (Coritiba) Pedro Oldoni (Atlético Paranaense)