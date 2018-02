Dunga anuncia lista de convocados com algumas surpresas O técnico Dunga divulgou nesta quinta-feira a lista com os 22 jogadores que defenderão o Brasil nos amistosos contra Chile e Gana, que serão disputados na Suécia. As novidades ficaram por conta de Kleber, do Santos, Ilsinho e Josué, ambos do São Paulo, convocados pela primeira vez pelo treinador. "Esses jogadores têm se destacado em seus clubes e merecem uma chance. Ilsinho e Kleber, em especial, me agradam, pois são jogadores que driblam e parte para cima", contou Dunga. "Praticamente eu já tenho um grupo formado, porém, tenho a necessidade de observar outros atletas." Nas demais posições, o treinador praticamente manteve a base que vinha sendo utilizada nos últimos jogos - dentre eles se destacam Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, e Kaká, do Milan. Outros jogadores que eram esperados, como o atacante Alexandre Pato, do Internacional, e o volante Lucas, do Grêmio, não foram convocados porque seus clubes terão compromissos pela Libertadores. Quem também ficou de fora foi o atacante Adriano, da Internazionale. O jogador, que havia sido convocado para o último amistoso, contra Portugal (vitória da seleção de Felipão por 2 a 0), disputado em fevereiro, novamente teve problemas com indisciplina em sua equipe, o que contribuiu para a ausência. Até agora, Dunga disputou sete partidas pela seleção. Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. Curiosamente, o treinador ainda não disputou nenhum jogo no Brasil. "A razão de fazermos os amistosos na Europa é porque nos últimos anos a grande maioria dos principais jogadores brasileiros estão lá. Assim, fica mais fácil para a locomoção desses atletas. Isso também ajuda na relação com os clubes europeus", explicou o supervisor Américo Faria. A primeira apresentação será contra o Chile, no dia 24 de março (às 12 horas de Brasília), na cidade de Gotemburgo. Depois, no dia 27 (às 15h30), a seleção pega os ganeses em Estocolmo - a última vez que as equipes se enfrentaram foi nas oitavas-de-final da Copa da Alemanha, quando o Brasil venceu por 3 a 0. Confira a lista com os 22 jogadores Goleiros: Júlio Cesar - Inter de Milão Helton - Porto Zagueiros: Alex - PSV Juan - Bayer Leverkusen Lúcio - Bayern de Munique Luisão - Benfica Laterais: Daniel Alves - Sevilla Gilberto - Herta Berlim Ilsinho - São Paulo Kleber - Santos Meio-campistas: Dudu Cearense - CSKA Gilberto Silva - Arsenal Mineiro - Herta Berlim Josué - São Paulo Elano - Shakhtar Donetsk Diego - Werder Bremen Ronaldinho Gaúcho - Barcelona Kaká - Milan Atacantes Fred - Lyon Rafael Sóbis - Betis Robinho - Real Madrid Vagner Love - CSKA Atualizado às 16 horas