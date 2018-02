Dunga chama Naldo e Dracena para vagas de Alex e Luisão O técnico Dunga convocou nesta terça-feira os zagueiros Naldo, do Werder Bremen, e Edu Dracena, do Fenerbahçe, para os amistosos da Seleção Brasileira contra Chile e Gana, na Suécia. Os dois substituem os defensores Alex e Luisão, ambos lesionados. Segundo o treinador, os dois jogadores já faziam parte de uma lista prévia de 40 atletas que antecede a cada convocação. "Eles já faziam parte desta lista de 40 e, agora, surgiu a chance de convocá-los, para serem observados mais de perto", explicou. Dunga afirmou que chamou os dois que atuam em clubes europeus para não prejudicar os times brasileiros, que disputam atualmente a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. Esta é a primeira vez que Naldo é chamado para defender a seleção. Ele foi revelado pelo Juventude de Caxias do Sul (RS). Já Dracena volta à equipe depois de ser elogiado publicamente pelo seu treinador no futebol turco, Zico, que havia pedido a convocação do jogador. "Estou muito feliz por ter mais esta oportunidade de defender o Brasil. Nossa equipe na Turquia está em uma ótima fase e espero poder mostrar meu trabalho também para o treinador Dunga", disse Dracena, campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2003. Alex e Luisão foram cortados da seleção na última segunda-feira, devido a problema médicos. Alex, do PSV, sofreu uma lesão na virilha. Já Luisão, do Benfica, contundiu o joelho direito. A Seleção Brasileira irá disputar os dois amistosos no fim do mês, contra as seleções do Chile, em 24 de março, em Gotemburgo, e de Gana, dia 27, em Estocolmo.