Dunga chama Pato e revelações da Série B para time olímpico O técnico da seleção brasileira, Dunga, divulgou nesta segunda-feira a convocação da equipe olímpica que enfrentará a seleção do Campeonato Brasileiro no dia 9 de dezembro no Rio de Janeiro. O único "estrangeiro" chamado por Dunga é o atacante Alexandre Pato, do Milan, que não tem sido utilizado pelos atuais detentores da Liga dos Campeões da Europa. Como o jogo está marcado para uma data em que a Fifa não prevê jogos de seleção, Dunga deu prioridade a atletas que atuam no Brasil, já que os clubes europeus poderiam negar a liberação de seus atletas. O campeão brasileiro São Paulo tem um nome na lista, o do zagueiro Breno, um dos destaques da competição e que já é pretendido por clubes do exterior. A lista também inclui seis jogadores de clubes que conquistaram o acesso à primeira divisão nesta temporada: Apodi, do Vitória; Diogo e Leonardo, da Portuguesa; e Keirrison, Leandro Lima e Pedro Ken, do campeão da segundona, Coritiba. Para Dunga, os convocados para o jogo festivo saem na frente de seus concorrentes na briga por uma vaga em Pequim. "Cabe a eles agora mostrar o seu potencial e que estão preparados para vestir a camisa da seleção. O que eu digo sempre para a seleção principal vale para a olímpica", disse o treinador segundo o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Será uma grande oportunidade para vermos de perto, no ambiente de treinamento e da concentração, os jogadores que já vínhamos observando há algum tempo e que faziam parte de uma lista de pré-convocados", completou. Veja a lista de jogadores convocados por Dunga: Alexandre Pato (Milan), Apodi (Vitória), Breno (São Paulo), Charles (Cruzeiro), Diego Souza (Grêmio), Diogo (Portuguesa), Felipe (Santos), Keirrison (Coritiba), Leandro Almeida (Coritiba), Leonardo (Grêmio), Leonardo (Portuguesa), Luiz Rodolfo (Atlético Paranaense), Maycon (Internacional), Nei (Atlético Paranaense), Pedro Ken (Coritiba), Pedro Oldoni (Atlético Paranaense), Ramires (Cruzeiro), Renan (Internacional), Thiago Neves (Fluminense), Toró (Flamengo), Valmir (Palmeiras) e Wagner (Cruzeiro).