Dunga comanda primeiro trabalho com bola da seleção no Rio

O técnico Dunga realizou na manhã desta quinta-feira o primeiro treino com bola da seleção brasileira, que está concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio, para a disputa da Copa América da Venezuela. Dunga dividiu a equipe em dois grupos, para trabalhar num campo reduzido. O treinadou focou o trabalho na marcação e na criação de algumas jogadas ensaiadas, mas realizou um coletivo. A atividade teve cerca de 1h30 de duração. Os atletas também realizaram uma sessão de exercícios físicos com os preparadores Paulo Paixão e Fábio Mahseredjian. Os goleiros Helton e Doni tiveram um trabalho diferenciado. O período de treinos no Rio vai até o dia 20, data em que a delegação embarcará para a Venezuela, uma vez que a competição começa no dia 26. Os adversários do Brasil na primeira fase serão Chile, Equador e México. Nesta quinta, o meia Júlio Baptista se apresentou à seleção. Falta apenas Robinho, que aguarda por uma solução entre a CBF e o Real Madrid, já que o atleta quer disputar a última rodada do Campeonato Espanhol. Tratamento dentário O dentista Ricardo Alvarez, que presta serviços para a CBF desde 2003, examinou na quarta-feira os jogadores da seleção. Segundo ele, Diego merece elogios pelo bom estado de seus dentes. Já os laterais Maicon e Kléber apresentaram problemas sérios. O primeiro tem várias cáries e o segundo precisa fazer um tratamento de canal. (Com Luís Augusto Monaco)