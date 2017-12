Dunga começa trabalhos táticos na seleção brasileira

O técnico Dunga começou neste domingo a montar a seleção brasileira para a disputa da Copa América. No entanto, ele realizou apenas leves trabalhos táticos, uma vez que não pôde contar com jogadores importantes como Robinho, que está no Real Madrid, e Diego, que se recupera de lesão. Após um trabalho físico, Dunga dividiu a equipe em dois grupos de jogadores, que ensaiaram jogadas num mini coletivo. No esboço feito por Dunga, Helton levou vantagem sobre Doni, enquanto o setor defensivo teve Maicon, Juan, Alex e Gilberto. Mineiro e Gilberto Silva foram os homens no meio-campo para dar segurança à defesa. Já o setor ofensivo teve Elano, Anderson e Vágner Love. O treino, que começou com o campo reduzido, terminou empatado por 0 a 0. Após os trabalhos, Dunga e o auxiliar técnico Jorginho levaram os atacantes para treinar finalização. Ambos só devem definir a equipe quando todos os titulares estiverem à disposição, o que só acontecerá na Venezuela. Atraso no embarque Por problemas no vôo, o horário do embarque da seleção para a Venezuela, na próxima quarta-feira, teve de ser alterado. Inicialmente marcada para as 16 horas, a viagem só acontecerá às 21h30. O avião que conduzirá os jogadores será enviado pela Federação Venezuelana de Futebol.