Dunga comemora reação do Inter após começo ruim O técnico Dunga celebrou a reação do Internacional na partida de estreia no Campeonato Brasileiro. Na noite de sábado, o time gaúcho sofreu dois gols nos 11 minutos iniciais, mas conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 com o Vitória, em partida disputada na Fonte Nova, em Salvador. O treinador só lamentou o começo ruim da equipe gaúcha.