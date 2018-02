Dunga convoca Ricardo Oliveira para vaga de Rafael Sóbis Depois do término do seqüestro da sua irmã na semana passada, o atacante Ricardo Oliveira ganhou mais uma boa. Nesta segunda-feira, ele foi convocado pelo treinador Dunga para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Chile e Gana, no fim do mês, na Suécia. O jogador do Milan foi chamado para a vaga de Rafael Sóbis, cortado após sofrer uma lesão no joelho direito. Fora da Copa do Mundo da Alemanha devido a uma operação no joelho, Ricardo Oliveira foi chamado pela segunda vez por Dunga. A primeira ocasião foi para o amistoso com a Suíça, realizado no dia 15 de novembro, na Basiléia - o Brasil ganhou o confronto por 2 a 1. O ex-são-paulino entrou na partida aos 25 minutos do segundo tempo, justamente no lugar de Sóbis. Um dia após a sua irmã de 37 anos ser solta pela Polícia Militar de um cativeiro na zona leste de São Paulo, o atacante disse que agora está apto para pensar somente em jogar futebol e ajudar o Milan, assim como o clube o ajudou. O seqüestro durou mais de cinco meses. Já Rafael Sóbis, que vinha sendo chamado por Dunga nos últimos amistosos, teve que ficar de fora das duas partidas por causa de uma contusão no joelho. Ele se machucou durante a derrota da sua equipe, o Betis, para o Mallorca, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol. "O atleta irá levar cerca de seis semanas de tratamento e, depois, começará a trabalhar", disse o médico da equipe de Sevilha, Tomas Calero. Sóbis foi o terceiro jogador cortado para as partidas na Suécia. Na semana passada, os zagueiros Luisão e Alex, também lesionados, foram desconvocados, sendo substituídos por Naldo e Edu Dracena. O Brasil enfrenta Gana no próximo dia 24 de março, em Gotemburgo. Três dias depois pega o Chile, em Estocolmo.