Dunga convoca Sandro, do Inter, para vaga de Josué

O técnico Dunga anunciou nesta quinta-feira a convocação do volante Sandro, do Internacional, para substituir Josué nos jogos da seleção brasileira contra Argentina e Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2010. Será a primeira oportunidade do jogador de 20 anos na equipe principal da seleção. Ele já foi capitão do time sub-20, pelo qual disputou 13 jogos, marcou dois gols e foi campeão Sul-Americano neste ano, na Venezuela.

Sandro vai substituir Josué, que passou por uma artroscopia no joelho direito na terça-feira - o jogador do Wolsfburg deverá voltar a jogar somente daqui a um mês. O atleta do Inter é o quarto convocado que atua no Brasil, ao lado do goleiro Victor (Grêmio), do zagueiro Miranda (São Paulo) e do atacante Adriano (Flamengo).

Os jogadores vão se apresentar na segunda-feira à noite. A seleção fará o seu primeiro treino no dia seguinte, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), em preparação para os confrontos com os argentinos no dia 5, em Rosário, e os chilenos, no dia 9, em Salvador.