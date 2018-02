Dunga convoca seleção e Alexandre Pato pode ser novidade O técnico Dunga anunciará nesta quinta à tarde os convocados para os amistosos contra Chile e Gana marcados para os dias 24 e 27 na Suécia. A novidade poderá ser o atacante Alexandre Pato, do Internacional. O garoto de 17 anos terminou o Sul-Americano sub-20 disputado em janeiro no Paraguai e vencido pelo Brasil em alta com a Comissão Técnica da seleção principal. Segunda-feira, Dunga esteve no Beira-Rio acompanhando o treinamento do Inter e trocando idéias com o técnico Abel Braga. Depois do treino, o técnico mostrou sua admiração pelo garoto. ?O Pato é um jogador diferenciado.? O atacante sofreu uma leve torção no tornozelo direito durante a vitória de domingo sobre o Novo Hamburgo e deverá voltar ao time na partida de sábado contra o Santa Cruz em Porto Alegre. Dunga afirmou que ele e Jorginho pretendem tornar comum a prática de ver de perto treinos dos times. Na semana que vem seu auxiliar visitará clubes do Rio. Os locais dos jogos deverão ser divulgados nesta quinta pela CBF. A entidade espera receber um fax da Federação Sueca de Futebol confirmando que o país cederá dois estádios para a realização dos amistosos. O mais provável é que a partida contra o Chile seja dia 24 em Gotemburgo e a contra Gana no dia 27 em Solna. Depois desses dois amistosos, o Brasil fará apenas outros dois antes da Copa América - que será disputada na Venezuela entre os dias 26 de junho e 15 de julho. Os últimos jogos antes do torneio serão realizados nos dias 2 e 6 de junho.