Dunga convoca seleção no dia 22 para enfrentar Portugal O técnico Dunga marcou para o próximo dia 22 a convocação dos jogadores que vão atuar no amistoso da seleção brasileira contra Portugal, no dia 6 de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres. Nesta quinta-feira, o supervisor da CBF, Américo Faria, informou que a partir da próxima semana terá início o trabalho de monitoramento dos atletas com possibilidades de figurarem na lista. Apesar de a coleta de informações só começar daqui a sete dias, o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, já está descartado, pois sofreu uma torção no tornozelo direito e a previsão de recuperação é de três semanas. O supervisor de seleções da CBF também expressou revolta pela maneira como o Real Madrid tem tratado o atacante Ronaldo, que foi afastado do elenco pelo técnico Fabio Capello. ?Lamento muito e acho que tudo deve ser feito dentro de um respeito. Por mais que você queira seguir um determinado parâmetro, o clube não deve fazer isso com o jogador?, afirmou Faria, que foi enigmático ao falar sobre o futuro de Ronaldo com a camisa verde-amarela. "Todo grande jogador é útil a qualquer seleção.?