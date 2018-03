Dunga convoca zagueiros Henrique e Thiago Silva para seleção O técnico Dunga chamou os zagueiros Henrique, do Palmeiras, e Thiago Silva, do Fluminense, nesta sexta-feira para os próximos jogos da seleção brasileira, informou a CBF. Eles substituirão Alex, cortado por contusão. Henrique participará dos amistosos contra o Canadá (31 de maio) e Venezuela (6 de junho), ambos nos Estados Unidos. Já Thiago Silva, que disputará as semifinais da Copa Libertadores pelo Fluminense, estará com a seleção nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, contra Paraguai e Argentina, em 15 e 18 de junho, respectivamente. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, a delegação viaja para os EUA no dia 28 de maio. A preparação para os jogos contra Paraguai e Argentina começará no dia 10 de junho, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).