Dunga convocará seleção brasileira no dia 9 de fevereiro

O técnico Dunga fará a sua primeira convocação de 2010 no dia 9 de fevereiro, quando chamará os jogadores que enfrentarão a Irlanda no amistoso de 2 de março, no Emirates Stadium, em Londres. Esse deve ser o último compromisso da seleção brasileira antes da definição do grupo que disputará a Copa do Mundo na África do Sul.

A expectativa na lista para o amistoso contra a Irlanda é sobre a presença do meia Ronaldinho Gaúcho, que foi "esquecido" por Dunga nas últimas convocações, mas tem vivido boa fase com a camisa do Milan.

A seleção brasileira deve fazer mais dois amistosos antes da Copa, mas já com o grupo de jogadores definidos. O time do Brasil estreia no Mundial da África do Sul em 15 de junho, contra a Coreia do Norte.