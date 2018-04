Dunga convocará seleção para Eliminatórias no dia 20

O Brasil garantirá a vaga no Mundial da África do Sul se vencer os argentinos no dia 5 de setembro, em Rosário. Em caso de tropeço, os brasileiros ainda poderão assegurar a classificação diante do Chile, no dia 9, dessa vez jogando em casa, no Estádio Pituaçu, em Salvador.

A seleção, que venceu a Estônia por 1 a 0 em amistoso nesta quarta, lidera a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas com 27 pontos. Chile, com 26, e Paraguai, 24, vêm na sequência. E a Argentina ocupa a quarta posição, com 22 pontos.