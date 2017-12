Dunga critica expectativa exagerada em torno da seleção O ex-volante Dunga, capitão da seleção brasileira na conquista do tetracampeonato mundial na Copa de 1994, nos Estados Unidos, visitou a concentração da seleção brasileira nesta quinta-feira e disse que a preocupação com Ronaldo é maior entre a imprensa do que dentro da própria seleção. "Tudo o que acontece em torno do Brasil cria uma expectativa muito grande", afirmou o jogador, antes de entrar no hotel Kempinski para conversar com os jogadores e a comissão técnica. "O que acontece é que inventam e aumentam as coisas", disparou. Ele disse ainda que é injusto creditar a difícil vitória por 1 a 0 sobre a Croácia à atuação apagada de Ronaldo. "Não se pode culpar só um jogador, é o time todo que joga", disse. Dunga inclusive elogiou a atuação da seleção na estréia, e falou que o mais importante foi ter saído com a vitória. "A primeira partida é muito intensa, nervosa. Com o passar do tempo, o Brasil vai jogar melhor", disse. "Geralmente quem vence o primeiro jogo se classifica para a próxima fase." Titular da seleção em três Copas, 1990, 1994 e 1998, Dunga divide com Taffarel o posto de recordista de jogos pela seleção em Mundiais, com 18 poartida. Neste domingo, Cafu, seu sucessor no posto de capitão, deve igualar a marca no jogo contra a Austrália.