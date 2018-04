Dunga define time-base e elogia D'Alessandro e Dátolo

"Facilita a questão língua e eles se conhecem bem. Sabem como um joga e o posicionamento. Um (Dátolo) é jogador agudo, rápido que chuta bem de fora da área. O outro (D''Alessandro) é jogador camisa 10 clássico que tem a velocidade da bola, o tempo de jogo. Um complementa o outro e essa facilidade vai ajudar o grupo", ressaltou Dunga.

O treinador dirigiu nesta sexta pela manhã o último trabalho de preparação para o jogo-treino deste sábado, contra o Flamengo de São Valentim, em Gramado, no qual mostrou já ter definido um time-base para iniciar esta temporada. E, enquanto os titulares estão ainda em clima de pré-temporada, a equipe sub-23 do clube defenderá o Inter neste sábado, contra o Canoas, em Passo Fundo, na estreia do Campeonato Gaúcho.

"Cada um vai ganhando a sua oportunidade e vai se escalando conforme os treinamentos. Não é em dez dias que você vai definir o seu time. Lógico, você tem que começar com uma base, e aos poucos ela vai se encaixando, e cada um vai ganhando o seu espaço. A gente vai criando opções com os jogadores que estão à disposição", disse Dunga, que confirmou a presença do zagueiro Jackson, improvisado na lateral direita, e o volante Jackson do jogo-treino deste sábado após dirigir o treinamento desta sexta.

Já na zaga, Rodrigo Moledo e Juan largaram na frente na busca por um lugar no time titular, enquanto o volante Bolatti saiu do time e perdeu espaço para Dátolo. Dunga, entretanto, deixou claro que a disputa por posições continua. "A gente começou os treinamentos e não tem nada definitivo, mas como nós temos que definir uma ideia de equipe, nós optamos pelos dois zagueiros, mas os outros também terão oportunidade para que depois a gente possa definir (o time titular)", avisou.