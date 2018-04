Dunga destaca poder de reação do Brasil contra o Chile O Brasil parecia se complicar na partida desta quarta-feira, contra o Chile, em Salvador. Depois de abrir 2 a 0, a equipe sofreu um gol no final do primeiro tempo e foi abalada para o intervalo. Na volta, perdeu Felipe Melo expulso e sofreu o empate na sequência. Mas o time não se intimidou e teve tranquilidade para fazer 4 a 2, com mais dois gols de Nilmar, que já tinha aberto o placar.