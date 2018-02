Dunga deve levar todas as estrelas para a Copa América O que parecia pouco provável pode se tornar realidade. Pelo que Dunga disse nesta sexta-feira, na Suécia, é possível que a seleção brasileira vá com suas estrelas para a Copa América, que será disputada entre 26 de junho e 15 de julho na Venezuela. Até Ronaldo, que ainda não foi convocado pelo treinador, poderá fazer parte do grupo. ?Estou muito contente com o empenho de Ronaldo para voltar à seleção. Antes ele dava a entender que não queria jogar a Copa América, mas agora tem dito que quer ir. Essa é uma mudança positiva?, afirmou Dunga, depois do único treino do Brasil antes do amistoso deste sábado, contra o Chile, em Gotemburgo. Ronaldo recuperou a motivação ao trocar o Real Madrid - onde não se dava bem com o técnico Fabio Capello e geralmente ficava na reserva - pelo Milan. Recebido como ídolo pelos torcedores italianos, tem jogado bem e perdido peso graças à excelência do MilanLab, o centro de fisioterapia e fisiologia do clube. ?Acho que Ronaldo está fazendo o certo. Ele está trabalhando duro, jogando bem, fazendo gols e aproveitando as chances que têm tido?, elogiou Dunga, mostrando que pode convocar o atacante em breve. Em sua edição desta sexta-feira, o jornal El Mundo Deportivo, de Barcelona, assegurou que Ronaldinho Gaúcho pediria a Dunga para ser dispensado da Copa América. O jogador desmentiu a informação assim que chegou ao estádio sueco para treinar com a seleção. E o técnico tratou de colocar uma pedra sobre o assunto. ?Já conversei com todos os jogadores, sem exceção, sobre a Copa América. E todos me disseram que querem ir?, garantiu Dunga. A Copa América servirá como base para a formação do grupo que disputará as Eliminatória para a Copa de 2010, a partir de setembro.