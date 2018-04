Dunga divulga pré-lista para Copa América com Ganso e sem David Luiz

Com surpresas e ausências inesperadas, o técnico Dunga divulgou nesta sexta-feira a lista preliminar de convocados para a disputa da Copa América Centenário, que será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 3 a 26 de junho. A relação de 40 jogadores será reduzida para 23 na quinta-feira da próxima semana.

Dunga pré-selecionou 13 jogadores que atuam no Brasil. A lista não conta com Neymar, vetado pelo Barcelona após longa negociação com a CBF. O atacante só poderá defender a seleção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto, conforme ficou definido acordo entre a entidade e o clube catalão.

A lista com 40 nomes atende a uma exigência protocolar da Conmebol. Dentre os pré-convocados estão jogadores que vinham sendo pedidos pela torcida nos últimos dias, como o meia Paulo Henrique Ganso, destaque na goleada do São Paulo sobre o Toluca, na quinta, o lateral-direito Fagner, do Corinthians, e o atacante Gabriel, do Santos.

O atacante santista não é o único da lista com idade olímpica. Dunga deu atenção a estes atletas nesta pré-lista em razão da proximidade da Olimpíada. Ao todo, o treinador chamou 11 jogadores com idade para disputar a competição no Rio de Janeiro, como os atacantes Gabriel Jesus e Luan, do Grêmio.

Entre os estreantes na equipe principal estão o próprio Gabriel Jesus, o lateral Fágner, o goleiro Ederson, do Benfica, e o meia Alex Teixeira.

Por outro lado chama a atenção os ausentes na lista, como o goleiro Jefferson e os zagueiros Thiago Silva e David Luiz. O primeiro defensor já vinha sendo preterido por Dunga, assim como o goleiro. Já a baixa de David Luiz surpreende porque esteve nas últimas listas do técnico.

Outra ausência marcante é a de Marcelo. O lateral-esquerdo do Real Madrid se tornou alvo de polêmica na última convocação porque estaria machucado quando a comissão técnica sondava os possíveis convocados para rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Dias após a divulgação da lista, membros da comissão técnica do Real Madrid vieram a público negar qualquer problema físico do jogador.

A relação de Dunga conta ainda com jogadores experientes, como Kaká e Ricardo Oliveira, que têm chances remotas de serem chamados para os Jogos do Rio. E também atletas que atual no futebol chinês, como Renato Augusto e Gil, ambos ex-jogadores do Corinthians.

Confira abaixo a lista preliminar de convocados de Dunga:

Goleiros: Alisson (Internacional), Diego Alves (Valencia), Ederson (Benfica) e Marcelo Grohe (Grêmio);

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Fabinho (Monaco), Fágner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus), Douglas Santos (Atlético-MG), Filipe Luís (Atlético de Madri);

Zagueiros: Gabriel Paulista (Arsenal), Gil (Shandong Luneng), Jemerson (Monaco), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão), Rodrigo Caio (São Paulo);

Volantes: Casemiro (Real Madrid), Elias (Corinthians), Fernandinho (Manchester City), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Rafinha Alcântara (Barcelona), Walace (Grêmio);

Meio-campistas: Felipe Anderson (Lazio), Kaká (Orlando City), Lucas Lima (Santos), Lucas (Paris Saint-Germain), Oscar (Chelsea), Paulo Henrique Ganso (São Paulo), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea), Alex Teixeira (Jiangsu Suning), Douglas Costa (Bayern de Munique);

Atacantes: Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel (Santos), Gabriel Jesus (Palmeiras), Hulk (Zenit), Jonas (Benfica), Luan (Grêmio) e Ricardo Oliveira (Santos).