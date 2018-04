Dunga diz que ainda pensa no grupo que levará à Copa 2010

A classificação antecipada do Brasil para a Copa do Mundo de 2010 não quer dizer que tudo esteja resolvido, principalmente envolvendo os 23 jogadores que serão convocados para o evento. O técnico Dunga evitou dizer que já está com o grupo fechado, após a vitória por 4 a 2 sobre o Chile. Ele avisa: todos terão de mostrar até o dia da convocação que estão dispostos a dar o máximo.

Veja também:

Com gols, Nilmar fica perto de ir ao Mundial

Técnico destaca poder de reação da seleção

JOGO - Leia como foi Brasil 4 a 2 Chile

Confira os países que já garantiram vaga na Copa

Eliminatórias da Copa - Classificação | Tabela

ELIMINATÓRIAS - Mais no canal especial

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

DANIEL PIZA - Nilmar e Daniel Alves pedem passagem

OS HERMANOS - Maradona é o fracasso que produz para dinheiro

Dunga destaca o espírito do grupo atualmente. "Os jogadores têm a mentalidade de que precisam conquistar a convocação para o Mundial, a cada dia. Sabemos que estamos no caminho certo. Sabemos da nossa dinâmica e do espírito do time."

"Não vou dize que tenho 90% ou 100% do grupo fechado", continua Dunga, na entrevista coletiva em Salvador (BA) na madrugada de quarta-feira. "Aqui o grupo busca seu espaço até o fim."

O lateral Maicon também destacou a força do conjunto do Brasil. "A gente trabalha para jogar na dificuldade também. Contra o Chile não foi diferente [sem cinco titulares]. A gente tem de sobressair e confiar no nosso potencial para a Copa."