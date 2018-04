Dunga diz que foco da seleção é a classificação à Copa

Em sua primeira entrevista coletiva em São Paulo, especificamente no Hotel Transamérica, o técnico da seleção brasileira, Dunga, respondeu às perguntas de vários jornalistas, e com o mesmo conteúdo de sempre, enfatizando que o importante é a classificação à Copa do Mundo de 2010, e não a liderança das Eliminatórias, que hoje é da Argentina. Veja também: Crônica do jogo: Peru 1 x 1 Brasil Juan leva os aplausos após empate do Brasil no Peru Dunga não teme 'bandeiradas' da torcida no Morumbi Classificação Calendário / Resultados "Em 2002 nos classificamos em terceiro [nas Eliminatórias], e fomos campeões do mundo [Copa do Mundo de 2002]; já em 2006 nos classificamos em primeiro e não vencemos a Copa [de 2006, na Alemanha]. Isto é normal, pois o desempenho varia muito de acordo com o momento dos atletas. O que importa, agora, é a classificação à Copa", disse o treinador. Já sobre o substituto do capitão da equipe, Lúcio, que está suspenso pelo segundo cartão amarelo, Dunga deixou claro que já tem definido em sua cabeça quem assumirá a vaga, mas não revelou o nome. "Eu já tenho na minha cabeça quem jogará no lugar do Lúcio. Não tenho problema para resolver isto", afirmou o treinador, deixando a entender que o substituto será o zagueiro Alex, que disputou a Copa América. NÃO ENGRENA Com uma vitória e dois empates nas Eliminatórias, deixando a seleção na terceira colocação, atrás de Paraguai e Argentina, Dunga explicou que a equipe não 'engrena' de vez pela falta de tempo para treinar e, conseqüentemente, adotar um padrão tático. "Todos os jogadores têm liberdade para atacar, fazer jogadas, mas o que acontece é que cada um joga de uma maneira diferente em seus clubes, e não temos tempo hábil para definir um padrão tático. Isso vai acontecer nas Eliminatórias, não tem jeito." O Brasil encara o Uruguai nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, em partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2010.