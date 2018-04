Dunga diz que não está preocupado com 'guerra' na Argentina

A Argentina prepara um verdadeiro clima de guerra para receber a seleção brasileira no dia 5 de setembro, em Rosário, pelas Eliminatórias da Copa 2010. Dunga, no entanto, afirmou que não está nada preocupado com as artimanhas argentinas.

O Brasil é líder das Eliminatórias, enquanto os argentinos estão em 4.º lugar, ameaçados de ficar fora da Copa. "Não estou preocupado com esse clima de guerra", afirmou Dunga, que convocou 22 jogadores para a partida.

"Vamos continuar com o nosso trabalho normalmente. É uma partida importante, como são todas da seleção. Se os argentinos preparam uma guerra, é normal. Cada um usa suas armas da melhor forma. O Brasil apenas dá continuidade ao trabalho que já desenvolve há anos", complementou o treinador.

Maradona convocou os argentinos para lotarem o estádio em Rosário e pressionarem a seleção desde o início. Se não ganhar, a Argentina terá de buscar pontos fora de casa para conseguir o passaporte.

Sobre a possibilidade da Argentina de ficar fora do Mundial, Dunga foi irônico. "O Brasil gosta de jogar contra os melhores, pois assim temos mais motivação. Mas se soubesse que eles ficariam fora do Mundial, eu jogaria na loteria."