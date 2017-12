Dunga diz que não precisa realizar muitos coletivos

O técnico Dunga ficou irritado neste domingo com as cobranças sobre sua forma de comandar os treinamentos da seleção. Ao ser questionado sobre a necessidade de realizar um coletivo para entrosar os jogadores, o treinador disse preferir os trabalhos em campo reduzido. "O futebol evoluiu muito de uns tempos para cá e você tem de fazer trabalhos diferenciados", disse. "Tem uma cobrança muito grande sobre o porquê de eu não fazer um coletivo. Mas se faço esse tipo de treino, um zagueiro toca três vezes na bola. No campo reduzido, ele toca 20." Dunga também contou que realizará poucos coletivos até a estréia na competição, que será no dia 27, contra o México. "Não preciso fazer quatro ou cinco, mas apenas um ou dois para encaixar os jogadores. Até lá, observo a posição de cada um deles." Sobre a formação da equipe, Dunga disse que ainda estuda os nomes e que os jogadores ficarão sabendo apenas momentos antes dos jogos. "Não preciso contar com quatro dias de antecedência para o atleta que ele vai jogar. Isso às vezes é prejudicial." "Nós estamos dando oportunidades a todos. Além disso, temos de espera pelo Robinho", contou Dunga. "O Anderson, por exemplo, começou a trabalhar com bola neste domingo. Ele era o único que ainda não tinha pegado na bola. Aos poucos, vamos ganhando ritmo." Melhor amigo Dunga também falou sobre sua forma de trabalhar com o auxiliar técnico Jorginho. "Ele é de confiança, assim como os demais profissionais da comissão. Discutimos na noite anterior tudo o que faríamos neste domingo. Quando estamos no campo, ele fica num lado e eu no outro. Assim colocamos tudo em prática."