Dunga, Djalminha e outros craques jogam torneio de showbol Ronaldo, o goleiro, grita com o zagueiro Guinei. O meia Neto também está lá, com a mão na cintura, à espera de uma bola parada: gol. O Corinthians campeão brasileiro de 1990 ressurgirá, ao lado de outras equipes formadas por ex-jogadores, na Copa Rio-SP de showbol, um misto de pelada e esporte que tem atraído uma legião de torcedores à ginásios Brasil afora. Primeiro torneio desde a volta do esporte, idealizado pelo empresário Francisco Monteiro, o Todé, nos anos 70, a rodada de abertura da competição será sábado, em Guarulhos, e terá a presença de um convidado especial: o técnico da seleção brasileira, Dunga, que defenderá o time do Santos. ?O showbol tem atraído público pela oportunidade de ver em campo ídolos que não jogam mais. Hoje o futebol está carente deles?, afirma o ex-jogador Djalminha, que estreou na modalidade em 2005, logo depois abandonar os gramados. O campeonato começa com a partida entre Corinthians e Flamengo. No elenco dos cariocas estão nomes como o próprio Djalminha, o zagueiro Aldair e o atacante Paulo Nunes, entre outros. No showbol quase tudo é permitido. São sete jogadores por equipe, e não há limites para substituições, que podem ocorrer sem a consulta do árbitro. Mas, na série de exibições que vêm sendo realizadas há cerca um ano e meio, o clima da partida nada lembra o de jogos amistosos. Em alguns confrontos entre Brasil e Argentina, que contou até com a presença de Maradona, sobraram entradas ríspidas. ?É claro que existe a rivalidade?, diz Djalminha. Segundo ele, o torneio irá criar motivação entre os jogadores e deverá gerar um campeonato ainda maior, envolvendo equipes de todo o País. Os jogos serão disputados no Ginásio Paschoal Thomeu, em Guarulhos, e a entrada custa um quilo de alimento não perecível. O SporTV promete a transmissão ao vivo de todos os jogos, enquanto a RedeTV! transmite o segundo jogo de cada dia. Tabela deste fim de semana: Sábado 14 horas Corinthians x Flamengo 15h30 Santos x Fluminense Domingo 12 horas São Paulo x Botafogo 13h30 Palmeiras x Vasco