Dunga e Elano serão julgados no STJD por expulsão

O técnico da seleção brasileira, Dunga, e o meia Elano, do Manchester City, serão julgados nesta quinta-feira pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por terem sido expulsos no amistoso do Brasil contra o México, no dia 12 de setembro, nos Estados Unidos. Dunga foi excluído por reclamar "excessivamente e de forma desrespeitosa" com o quarto árbitro. Elano, por jogo violento. A sessão prevista está prevista para começar às 13 horas desta quinta-feira, e o STJD pode punir Dunga com suspensão de até quatro jogos. O atleta corre o risco de ficar fora de duas partidas. As eventuais punições só valem, no entanto, para amistosos da seleção. A ata do julgamento será enviada à Fifa, que então aplicará a sanção, se houver condenação. Dunga e Elano não estarão presentes no auditório do STJD, no centro do Rio. Vão ser representados por advogados da CBF.