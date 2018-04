Dunga é evasivo quanto a contusão de Ronaldinho Gaúcho

Em entrevista coletiva na Granja Comary, nesta terça-feira, o técnico da seleção brasileira, Dunga, falou sobre diversos assuntos relacionados a equipe - que enfrentam Peru e Uruguai, nos dias 18 e 21 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 - e até ele próprio, como a suspensão de quatro jogos de suspensão dada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter sido expulso em um amistoso contra o México, no mês de setembro. Veja também: Kaká ameaça sair do Milan se violência na Itália continuar Ronaldinho Gaúcho é poupado por causa de lesão O que mais se falou no começo da entrevista coletiva foi a contusão no tornozelo direito que tirou Ronaldinho Gaúcho do treino desta quarta-feira. Mas o treinador brasileiro fugiu de qualquer diagnóstico. "Se o médico da seleção afirmou que tem de esperar até amanhã para dar uma opinião mais abalizada sobre o caso da contusão do Ronaldinho, quem sou eu para ter uma opinião diferente? Temos de esperar até amanhã para ter certeza sobre como essa contusão pode afetar o Ronaldinho." Dunga também foi evasivo sobre quem poderia ser o substituto do craque do Barcelona. "Eu confio em nosso departamento médico e não posso dar um nome para quem poderia substituí-lo se eu ainda não sei se o Ronaldinho jogará ou não", esquivou-se o treinador. Além de Ronaldinho Gaúcho, Robinho também foi um nome muito citado na entrevista, mas não pelo mesmo motivo do meia-atacante do Barça, e sim pela esplendorosa fase que o ex-jogador do Santos passa no Real Madrid. "A situação do Robinho mostra como a seleção brasileira faz bem para um jogador. Essa volta a jogar perante nossa torcida e de serem reconhecidos como ídolos com a camisa da seleção em seu país dá uma vontade extra aos jogadores, e essa ascensão do Robinho no Real Madrid demonstra bem isso", explicou o técnico da seleção. Sobre a convocação do atacante Luís Fabiano no lugar do contundido Afonso, Dunga deu um recado bem mais direto ao jogador do Sevilla, que vive grande fase como artilheiro do Campeonato Espanhol. "Acho que o jogador tem de aproveitar a sua oportunidade. Infelizmente o Afonso se machucou, mas cabe ao Luís Fabiano mostrar o seu valor para conquistar seu espaço na seleção." Já com relação ao jogo contra o Peru, em Lima, o técnico se mostrou preocupado, pois além de jogar em casa, os peruanos ainda não venceram nas Eliminatórias. "Mas o Brasil sempre pensa na vitória", avisa Dunga. Numa boa Perguntado sobre como recebeu a suspensão por quatro jogos por uma expulsão por reclamação em amistoso contra o México, dunga demonstrou que já superou o ocorrido. "Tem pessoas aptas a julgar. Não acho que eu tenha que discutir sobre o assunto. Feliz não estou, mas também não estou chateado com o resultado. Tenho de aceitá-lo."